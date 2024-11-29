Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Об этом 29 ноября заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум

«На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

По словам Слюсаря, в результате атаки в хуторе Масаловка Каменского района получила повреждения крыша частного дома. Постоянно в нём не проживали, поэтому обошлось без пострадавших. В слободе Дьячкино Тарасовского района на частное подворье упали обломки дрона, выбило стёкла в жилом доме. Обошлось без жертв.

На места инцидентов отправлены оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 ноября средства ПВО армии России сбили все беспилотники над Туапсе. В результате атаки никто не пострадал и нет повреждений.

28 ноября в Белгородской области обломки украинского дрона повредили газовую трубу в селе Скородное. Началось возгорание. Подача газа была перекрыта. Также в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждения получил легковой автомобиль.