Москва, 29 ноября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Россия готова к диалогу с Арменией и не отказывается от обязательств в военно-политической сфере. Об этом 29 ноября завил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Москва была и остаётся приверженной всему комплексу договорённостей как на двустороннем уровне, так и в рамках объединения на евразийском пространстве», — сказал он на втором общественном форуме «Россия — Армения».

Дипломат добавил, что Москва не отказывается от обязательств перед союзниками, в том числе в военно-политической сфере.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ, который прошёл 28 ноября в Астане. В его пресс-службе заявили, что позиция республики относительно замораживания участия в деятельности организации не изменилась.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября заявил, что решение Армении не участвовать в саммите ОДКБ — это её выбор. При этом он отметил, что Ереван не заявлял о выходе из организации и со временем может вернуться к полноформатной работе в рамках ОДКБ.

Пашинян в феврале заявил о заморозке участия республики в ОДКБ. Позже он уточнил, что Армения выйдет из объединения тогда, когда сочтён нужным. В сентябре глава армянского правительства заявил, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета Армении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти высказывания, назвала их противоречащими здравому смыслу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением Пашиняна об «угрозе» для республики со стороны ОДКБ. Он подчеркнул, что организация стоит на страже суверенитета стран, которые в неё входят. Москва будет терпеливо доводить свою позицию до Еревана, добавил он.