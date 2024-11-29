Москва, 29 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым обсудил развитие региона. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и губернатор Кировской области Александр Соколов

Губернатор отметил рост экономики в области на 4% по итогам 2023 года. С начала этого года промышленность в регионе выросла на 16%. Также хорошие показатели по молочному животноводству.

При этом президент указал на падение общих показателей в сельском хозяйстве. Он попросил объяснить снижение производства по ряду позиций в аграрном секторе.

«По климату, у нас очень удачный был климат по урожаям 2022–2023 годов. А молочка всё-таки больше зависит от технологий. По молочному животноводству, по количеству молока мы растём», — ответил Соколов.

Как передавало ИА Регнум, Соколов возглавил Кировскую область в сентябре 2022 года. На выборах губернатора он набрал почти 72% голосов.

Путин в сентябре 2024 года призвал глав регионов создавать условия для развития производства. Он подчеркнул важность модернизации и создания новых предприятий, в том числе высокотехнологичных. Президент также заявил о необходимости поддерживать успешные инициативы предпринимателей.