Путин на встрече с главой Кировской области обсудил развитие региона
Путин на встрече с главой Кировской области Соколовым обсудил развитие региона
Москва, 29 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым обсудил развитие региона. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.
Губернатор отметил рост экономики в области на 4% по итогам 2023 года. С начала этого года промышленность в регионе выросла на 16%. Также хорошие показатели по молочному животноводству.
При этом президент указал на падение общих показателей в сельском хозяйстве. Он попросил объяснить снижение производства по ряду позиций в аграрном секторе.
«По климату, у нас очень удачный был климат по урожаям 2022–2023 годов. А молочка всё-таки больше зависит от технологий. По молочному животноводству, по количеству молока мы растём», — ответил Соколов.
Как передавало ИА Регнум, Соколов возглавил Кировскую область в сентябре 2022 года. На выборах губернатора он набрал почти 72% голосов.
Путин в сентябре 2024 года призвал глав регионов создавать условия для развития производства. Он подчеркнул важность модернизации и создания новых предприятий, в том числе высокотехнологичных. Президент также заявил о необходимости поддерживать успешные инициативы предпринимателей.