* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 29 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. ВТБ предупредил об атаках мошенников через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), при которых аферисты предлагают установить на телефон программу, похищающую данные пользователей. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе банка.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник, служб ЖКХ или госсервисов, после чего под видом проверки оплаты или восстановления доступа к ресурсам звонят потенциальным жертвам и предлагают перейти в What`s App для видеозвонка. Собеседника просят включить демонстрацию экрана якобы для решения технической проблемы. После этого отправляют ссылку на скачивание приложения, выдавая его за официальный сервис, но на деле это вредоносный вирус Spymax. Таким образом мошенники уговаривают скачать программу удалённого доступа и получают полный контроль над гаджетом жертвы и похищают персональные данные.

«Злоумышленники под разными предлогами агитируют установить его (вирус. — Прим. ред.), после чего пользователь теряет контроль над своим телефоном и свои деньги. За последний месяц эта схема стала самой популярной», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, слова которого приводит пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что мошенники создали в мессенджере Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс «Госуслуги». Применяя его, злоумышленники заражают смартфоны граждан вредоносными программами и похищают их деньги. В случае перехода в этот канал после подачи заявки на вступление пользователь попадал к боту и получал сообщение, что заявку обработать невозможно и следует перейти ещё по одной ссылке.