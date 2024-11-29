Москва, 29 ноября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Помещения здания центрального аппарата Следственного комитета России в Москве впервые признаны местом преступления, когда следствие установило факты хищения одним из сотрудников ведомства. Об этом говорится в материале издания «Коммерсантъ».

Максим Блинов/РИА Новости

«Заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств по уголовным делам, которые находились у него в производстве», — сообщило издание 28 ноября.

Отмечается, что контроль за вещдоками очень строгий, но полномочия Избенко позволили получить полный доступ к уликам, среди которых были ценное имущество и деньги. Его обвиняют в семи эпизодах растраты в особо крупном размере и девяти — в крупном. По данным следствия, фигурант на похищенные средства покупал предметы роскоши.

Как передавало ИА Регнум, Telegram-канал «112» в ноябре 2023 года сообщил о выявлении растраты в работе Избенко. Он участвовал в расследовании резонансных дел, в том числе падения Ту-134 в 2011 году под Петрозаводском, крушения Falcon 50 во Внуково и катастрофы самолёта в небе над Синайским полуостровом. Хищения были выявлены в ходе инвентаризации, когда замглавы управления решил уволиться из СК.

В апреле 2024 года «Ъ» сообщил, что Избенко нашли в Донецке, где он скрывался от уголовного пресс-следования у родителей гражданской супруги. Его доставили в Москву и взяли под стражу.