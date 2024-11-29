Москва, 29 ноября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты. Документ 29 ноября опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, это также относится к используемой для внешнеторговых расчетов «в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций» валюте.

При этом в части уплаты НДФЛ полученная от майнинга цифровая валюта будет считаться доходом в натуральной форме. Её стоимость планируется определять по рыночным котировкам, а такие доходы будут облагаться налогом по обычной прогрессивной шкале, с учетом налоговых вычетов в размере расходов на майнинг.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября правительство РФ одобрило поправки к закону о майнинге, согласно которым цифровая валюта будет признаваться имуществом, а операции с ней не будут облагаться НДС. Документ вводит правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, её купли-продажи, а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем.

Отмечалось, что доходы от операций с цифровой валютой будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами и предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%. При этом операторы майнинговой инфраструктуры будут обязаны сообщать в ФНС сведения о лицах, которые занимаются майнингом.

Путин 8 августа подписал закон о легализации майнинга с 1 ноября. Позднее правительство РФ утвердило порядок добычи криптовалюты. Юридическим лицам для этого необходимо регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы, а физические лица могут заниматься майнингом с учётом ограничений на использование электроэнергии.