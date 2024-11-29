Стокгольм, 29 ноября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Российское посольство в Швеции в десятый раз за год подверглось атаке со стороны вандалов. Территорию диппредставительства 29 ноября облили краской с беспилотника, сообщили в пресс-службе посольства.

Ирина Дергачева/ТАСС Здание посольства Российской Федерации в Швеции

Диппредставительство напомнило, что в течение этого года вандалы неоднократно повреждали проезжую часть, машины и другое имущество посольства. Дипломаты обращались в местную полицию, а также сообщали обо всех инцидентах в шведский МИД.

Несмотря на это, никто из тех, кто совершил эти нападения, так и не был задержан.

Посольство обратило внимание на то, что сбросившие краску с дрона люди не только причинили ущерб иностранной дипмиссии, но и грубо нарушили местное законодательство о воздушном движении.

«Настаиваем на проведении тщательного беспристрастного расследования всех инцидентов против российской дипмиссии, поиске и привлечении к ответственности виновных», — сообщили в посольстве.

Российские дипломаты призвали Стокгольм в полном объеме соблюдать свои обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре посольство России в Швеции обвинило редакцию газете Svenska dagbladetв распространении клеветы на российских граждан после русофобской интерпретации истории с водонапорной башней. Издание, рассазывая об инциденте проникновения неизвестных в помещение водонапорной башни в коммуне Болльнес, заявило, что русские якобы хотели навредить местным жителям и пытались испортить воду. При этом участников инцидента полиция не нашла и качество воды не изменилось.

Трое молодых людей 28 ноября совершили нападение на здание шведского посольства в Москве. Придя к посольству, они начали забрасывать его территорию бутылками с краской. Один из вандалов разрисовал будку охранника. Всех троих задержала полиция.