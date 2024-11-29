Москва, 29 ноября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Сотрудники Администрации Президента РФ не ходят в футболках с портретом главы государства Владимира Путина. Об этом 29 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Скриншот с сайта маркетплейса

Во время брифинга журналисты рассказали ему о пользующихся большим спросом футболках, на которых изображён Путин, и поинтересовались, не одеваются ли в такую одежду в Кремле.

«Сотрудники Администрации Президента не ходят в таких футболках. Не думаю, что мы должны обсуждать внешний вид депутатов», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября в футболке «Крепкий орешник» на заседание Госдумы пришёл лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Председатель ГД Вячеслав Володин в связи с этим отметил, что руководитель СРЗП всегда очень креативно подходит ко всем политическим темам.

Армия России 21 ноября нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» в неядерном оснащении по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Владимир Путин позднее отметил, что это стало ответом на применение Киевом дальнобойного оружия Запада по территории России. Глава государства подчеркнул, что такое западное оружие невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, из-за чего конфликт теперь приобрёл глобальный характер.