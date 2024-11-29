Москва, 29 ноября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Размещение миротворцев на Украине возможно с согласия сторон конфликта. Об этом 29 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так он прокомментировал информацию Службы внешней разведки (СВР) о том, что Запад планирует ввести миротворцев на Украину, чтобы поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Британией.

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта», — ответил Песков на вопрос, допускает ли Россия размещения каких-либо миротворческих сил на Украине.

Представитель Кремля добавил, что у России есть параметры для урегулирования, для этого нужно решать проблему первопричин конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября в СВР заявили, что НАТО склоняется к замораживанию конфликта на Украине, чтобы таким образом дать украинской армии возможность восстановить боеспособность.

Британская газета The Financial Times 5 октября опубликовала материал, в котором говорится о планах Запада переформатировать Украину по сценарию раздела ФРГ и ГДР. Этот сценарий, по данным издания, обсуждается уже более 1,5 года.