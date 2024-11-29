Москва, 29 ноября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Никакие информационные войны не помогут неонацистскому киевскому режиму спастись, цели специальной военной операции будут достигнуты. Об этом 29 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

Виктор Толочко/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Никакие информационные войны, ложь и фейки не помогут неонацистскому киевскому режиму. Цели и задачи специальной военной операции будут реализованы», — сказал он.

Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российская сторона отдаёт предпочтение мирным, политико-дипломатическим средствам, но любое урегулирование конфликта не будет прочным, если не удастся устранить его первопричины.

В числе этих первопричин министр назвал создание долговременных угроз безопасности РФ на западном направлении путём расширения НАТО и попытки альянса поглотить Украину.

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