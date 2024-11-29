Москва, 29 ноября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. YouTube не стал выполнять требования Роскомнадзора по удалению свыше 300 материалов, популяризирующих использование VPN-сервисов. Об этом 29 ноября заявили в пресс-службе регулятора.

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«К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризирующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в РФ контенту», — процитировало сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что с 1 марта вступил в силу приказ Роскомнадзора, по которому во внесудебном порядке ограничивается доступ к материалам, продвигающим использование VPN-сервисов и программ для обхода блокировок к запрещённой в России информации. Соответствующие требования регулятор направляет и видеохостингу.

Как передавалоИА Регнум, Роскомнадзор в июле сообщил, что YouTube с 2020 года заблокировал более 200 российских каналов, в том числе 83 с начала 2024 года. Под цензуру площадки попадают СМИ, питали и артисты, выступающие в поддержку РФ, отметили в ведомстве.

В том же месяце в ведомстве отметили, что основанием для принятия мер в отношении YouTube стали многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам. Имеется достаточно инструментов «для мотивации» компании в сложившейся ситуации, право их использования служба оставляет за собой, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что YouTube не является нейтральной интернет-платформой, ориентирующейся на интересы своей аудитории, а отрабатывает политические установки властей США. Дипломат напомнил, что администрация видеохостинга продолжает игнорировать законные требования Роскомнадзора об удалении материалов экстремистского характера.