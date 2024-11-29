Нью-Йорк, США, 29 ноября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Китайский миллиардер, основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан съел ранее купленный им на аукционе банан за 6,2 млн долларов. Об этом 29 ноября сообщил американский журнал Barron’s.

Кадр из видео Джастин Сан

Отмечается, что произведение искусства под названием «Комедиант» представляло собой банан, приклеенный серым скотчем к стене. Его автором является итальянский художник Маурицио Каттелан.

Надкусив фрукт, Сан заявил, что он «намного вкуснее, чем другие бананы». Бизнесмен купил его 21 ноября на торгах аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке за 6,2 млн долларов.

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Как сообщало ИА Регнум, редкую почтовую марку с перевёрнутым изображением самолёта «Перевернутая Дженни» продали на аукционе в Нью-Йорке более чем за $2 млн. Это стало рекордной суммой для американской марки. Торги прошли в аукционной галерее Роберта А. Сигела. Её председатель Скотт Трепел сообщил, что эта марка лучшая из серии. Её выпустили в 1918 году в партии из 100 штук. Из-за спешки у всех этих марок самолёт Curtiss JN-4 изобразили перевёрнутым. Эта партия считается одной из самых известных среди филателистов в США.