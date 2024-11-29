Чебоксары, 29 ноября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Магазины, основным товаром которых является алкоголь, необходимо убирать подальше от жилых домов. Об этом 29 ноября заявил глава Республики Чувашия Олег Николаев.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

По его словам, сокращать время продажи алкоголя необходимо с учётом мнения людей. Сейчас же может появиться ещё один рычаг — Госдума решила ограничить деятельность так называемых «наливаек» и рюмочных.

«И, соответственно, дала право регионам вытеснить их из многоквартирных домов. Я бы с удовольствием поддержал вывод из жилых массивов специализированных винных магазинов, которые, как правило, находятся в многоквартирных домах», — процитировало его «РИА Новости».

Он отметил, что торговать алкоголем можно в супермаркетах, а вот специализированные магазины нужно отодвигать от жилых массивов.

Упомянутый законопроект внесён на рассмотрение 29 ноября. Он предусматривает продажу алкоголя в отдельных специализированных зданиях или помещениях, попасть в которые можно будет только по достижении 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее депутаты заксобрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будням. Розничная продажа алкоголя в Вологодской области будет открыта в будние дни с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли — с 8:00 до 23:00. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Нововведения не коснутся ресторанов.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 29 октября заявил, что руководство региона приняло решение в будние дни ограничить время продажи алкоголя до двух часов в сутки.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что данная инициатива может привести к росту в регионе подпольного теневого рынка. Он отметил, что руководство Вологодской области, которое борется таким образом с ростом употребления спиртных напитков, идёт по правильному пути — но, по его мнению, также необходимо проводить с населением воспитательную работу и облегчить доступ зависимых людей к лечению.