Прокопьевск, Кемеровская область, 29 ноября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Отправленный 29 ноября под арест по уголовному делу об истязании ребёнка житель города Прокопьевска (Кемеровская область) заставлял своего 12-летнего пасынка есть стиральный порошок, сломал ему ногу. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах телеканалу RT.

СК России

Он привёл несколько эпизодов издевательств отчима над ребёнком. Следствие выяснило, что сожитель матери однажды сломал мальчику ногу железной кочергой за то, что тот не выполнил работу по дому.

Мальчику не давали есть. В сентябре отчим застал ребёнка у холодильника, заставил его раздеться, выставил на холодную веранду и не пускал в дом. Кроме того, он заставлял ребёнка есть стиральный порошок.

В ноябре мужчина, избивая пасынка, разбил ему губу. Вместе с матерью мальчика они зашили рану наживую. У ребёнка остался шрам.

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Как сообщил источник в правоохранительных органах, мальчик в течение двух лет не посещал школу. Мать не вступалась за сына. В ходе расследования установлено, что семья непьющая, сожитель матери перебивается случайными заработками.

В семье воспитываются ещё двое детей — девочка 2021 года рождения и мальчик 2023 года рождения. Сожитель матери — их отец. Этих детей не били. Всех несовершеннолетних поместили в социальное учреждение.

Как сообщало ИА Регнум, сбежавшего из дома 12-летнего мальчика, которого истязал отчим, нашли в одном из магазинов Прокопьевска 28 ноября. Из дома он сбежал 26 ноября и прятался под прилавком. Мать обратилась в полицию через сутки. Мальчика изъяли из семьи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего») и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Кроме того, в отношении органа опеки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Отчим задержан, 29 ноября суд отправил его под арест до 27 января 2025 года. Мужчина отказался от дачи показаний.