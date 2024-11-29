Москва, 29 ноября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Почти половина россиян (41%) собираются закрыть до Нового года имеющиеся у них долги перед финансовыми организациями. Об этом 29 ноября стало известно из результатов опроса финансового маркетплейса «Выберу. ру».

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Исследование, результаты которого приводит РБК, проводилось среди 3 тыс. россиян, проживающих в городах-миллионниках.

О наличии долгов перед финансовыми организациями и планах закрыть их до Нового года заявил 41% респондентов. Из этого числа 25% опрошенных имеют задолженности по кредитным картам, 23% — незакрытые потребительские кредиты, у 19% есть долг по займам, у 17% — по автокредиту. Ещё у 12% не погашена ипотека и у 4% имеются долги перед родственниками и знакомыми.

При этом 31% из числа опрошенных заявили, что намерены закрыть задолженность с помощью подработки, для чего они хотят найти дополнительный источник заработка в декабре или же взять больше смен и проектов. При этом 14% участников опроса хотят потратить на эти цели кешбэк или проценты от вкладов и инвестиций, 13% надеются это сделать с помощью годовой премии и «13-й зарплаты» и ещё 12% намерены выплатить долги путём жёсткой экономии.

Также 15% респондентов планируют воспользоваться сразу несколькими способами для выплаты долгов, а ещё 13% не собираются предпринимать никаких действий.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что средний размер микрозайма в РФ увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 6,6% — до 10,11 тыс. рублей. При этом самый большой размер микрозайма (12,28 тыс. рублей) был зафиксирован в Москве.

В начале ноября заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Александр Дёмин обратился к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести для желающих взять кредит обязательный тест на финансовую грамотность. По его мнению, это поможет сократить риск попадания россиян в долговую ловушку.