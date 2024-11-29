Москва, 29 ноября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Крабы и рыба из моря попадают на прилавки Москвы в кратчайшие сроки. Об этом рассказал один из поставщиков морепродуктов Ричард Пинчевский.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Добыча ведется в больших объёмах, а поставки идут буквально «по часам» — налаженная логистика позволяет привезти краба из моря на прилавки Москвы в кратчайшие сроки», — сказал Пинчевский агентству городских новостей «Москва».

Поставщик морепродуктов добавила, что ситуация на рынке рыбодобычи в России стабильная. Он также отметил устойчивый рост потребления рыбы и рыбопродуктов в столице.

«Мы видим это на примере краба — объем внутреннего потребления краба увеличивается из года в год», — пояснил Пинчевский. Среди факторов, которые способствуют этому, он назвал доступность различных видов краба и широкий ассортимент продукции из них в столице — можно найти продукт на любой кошелек. Еще один фактор заключается в том, что московский потребитель знакомится с продуктом и уже готов его покупать не только на праздник, но и на регулярной основе.

«Поэтому мы видим дальнейшее активное развитие рыбной отрасли в нашей стране и планируем продолжать наращивать сотрудничество со столицей и московской торговлей», — отметил эксперт.

В столице работают два рыбных рынка «Москва — на волне» — в районах Косино-Ухтомский и Митино. На рынках представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию.