Москва, 29 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны в ночь на 29 ноября уничтожили 47 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Наибольшее количество украинских дронов было уничтожено над Ростовской областью — 29 штук. Ещё восемь сбили над Краснодарским краем, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Один беспилотник уничтожили над Республикой Крым.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 ноября средства ПВО армии России сбили все беспилотники над Туапсе. В результате атаки никто не пострадал и нет повреждений.

28 ноября в Белгородской области обломки украинского дрона повредили газовую трубу в селе Скородное. Началось возгорание. Подача газа была перекрыта. Также в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждения получил легковой автомобиль.

В ночь на 28 ноября российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в двух районах Краснодарского края. В хуторе Чигрина Красноармейского района обломками украинского БПЛА был повреждён дом. По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, никто не пострадал.