Москва, 29 ноября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» выступил соэкспонентом стенда правительства Москвы в рамках крупнейшей международной выставки Cityscape Global 2024, прошедшей в ноябре в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

«Мосинжпроект» «Мосинжпроект» представил флагманские проекты на выставке в Эр-Рияде

«За время работы над ключевыми градостроительными программами российской столицы инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» накопил значительный опыт проектирования и строительства уникальных инфраструктурных, транспортных и гражданских объектов, которым готов делиться с партнерами и коллегами по всему миру. Хорошей площадкой для обмена знаниями и демонстрации реализованных проектов стала прошедшая в Эр-Рияде международная выставка архитектуры и недвижимости Cityscape Global 2024, в которой группа компаний приняла участие в качестве соэкспонента стенда правительства Москвы», — отметил Сергей Жуков.

В рамках экспозиции холдинг представил интерактивную карту с 117 построенными с 2011 года и перспективными станциями Московского метрополитена, игру «Машинист ТПМК» с 3D-визуализациями хода строительства тоннелей, ряд активностей, посвященных Большой кольцевой линии метро, а также видеоролики и брошюры о реализованных компанией проектах.

Помимо программы выставки, специалисты «Мосинжпроекта» приняли участие во встречах официальных лиц правительства Москвы с представителями Королевской комиссии Эр-Рияда, занимающейся вопросами градостроительного развития, и управляющей компании финансового района столицы королевства (KAFD). Специалисты из Саудовской Аравии высоко оценили масштаб реализованных компанией проектов, среди которых парк и концертный зал «Зарядье», реконструкция БСА «Лужники», объекты метростроения.

В этом году в выставке Cityscape Global приняли участие свыше 400 экспонентов и около 500 спикеров из более чем 170 стран мира.

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России. Компания включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты организации приняли участие в создании свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» с 2011 года введено свыше 170 километров линий и 79 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

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