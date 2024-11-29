Прокопьевск, Кемеровская область, 29 ноября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В Прокопьевске Кемеровской области суд на два месяца арестовал мужчину, истязавшего 12-летнего пасынка. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«С учётом мнения прокурора, участвующего в процессе, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.

39-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По данным RT, он отказался давать показания.

Семья не состояла на учёте в правоохранительных органах, хотя мальчик несколько месяцев не ходил в школу. Отчим больше полугода избивал пасынка, не давал ему есть и неоднократно заставлял его в холод ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды. Однажды даже изуродовал лицо пасынка и разбил ему губу. Не в силах дальше терпеть изуверства, 26 ноября мальчик сбежал из дома и два дня прятался в магазине. Мать ребёнка обратилась в полицию только спустя сутки. Она задержана.

Мальчика изъяли из семьи и передали в социальное учреждение.

Как передавало ИА Регнум 21 ноября, в подмосковных Люберцах арестовали 28-летнего нелегального мигранта из Таджикистана, насмерть забившего пятимесячную дочь. Мужчина проживал в России с супругой, гражданкой Украины, и четырьмя детьми: двумя родными, включая убитую девочку, и двумя детьми супруги от первого брака. После убийства младенца её восьмилетнюю сводную сестру забрал биологический отец, а младшего брата изъяли органы опеки. На данный момент решается вопрос о лишении матери детей родительских прав.