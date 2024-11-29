Москва, 29 ноября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 ноября назвал гендиректора ЮНЕСКО Одрэ Азуле прямой соучастницей информационной войны Запада против России.

Gabriel Luengas/Keystone Press Agency/Global Look Press Гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле

«Госпожа Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО, является прямой соучастницей информационной войны против Российской Федерации, а по большому счёту против правды», — заявил Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

В ноябре ЮНЕСКО опубликовал доклад Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы. Из документа следует, что в течение двух лет не погиб ни один российский военкор, расследователь или публицист.

В беседе с ИА Регнум 16 ноября председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал доклад ЮНЕСКО неприкрытым цинизмом. Он напомнил о погибших российских журналистах Дарье Дугиной, Владлене Татарском, Ростиславе Журавлёве, Борисе Максудове. Общее число погибших журналистов, которые не попали в список ЮНЕСКО, превышает 30 человек, подчеркнул Соловьёв. Он добавил, что Союз журналистов РФ отправит письмо Азуле, чтобы донести до неё свою точку зрения на ситуацию.

Первый канал 17 ноября направил в ЮНЕСКО требование включить в доклад факты гибели и травм российских журналистов. Документ будет рассматриваться в Париже 21–22 ноября советом «Международной программы развития коммуникации». В нынешнем виде доклад Азуле дискредитирует ЮНЕСКО и отражает её политическую ангажированность, отмечается в заявлении Первого канала.