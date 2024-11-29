Лавров назвал главу ЮНЕСКО прямой участницей информационной войны против РФ
Москва, 29 ноября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 ноября назвал гендиректора ЮНЕСКО Одрэ Азуле прямой соучастницей информационной войны Запада против России.
«Госпожа Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО, является прямой соучастницей информационной войны против Российской Федерации, а по большому счёту против правды», — заявил Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
В ноябре ЮНЕСКО опубликовал доклад Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы. Из документа следует, что в течение двух лет не погиб ни один российский военкор, расследователь или публицист.
В беседе с ИА Регнум 16 ноября председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал доклад ЮНЕСКО неприкрытым цинизмом. Он напомнил о погибших российских журналистах Дарье Дугиной, Владлене Татарском, Ростиславе Журавлёве, Борисе Максудове. Общее число погибших журналистов, которые не попали в список ЮНЕСКО, превышает 30 человек, подчеркнул Соловьёв. Он добавил, что Союз журналистов РФ отправит письмо Азуле, чтобы донести до неё свою точку зрения на ситуацию.
Первый канал 17 ноября направил в ЮНЕСКО требование включить в доклад факты гибели и травм российских журналистов. Документ будет рассматриваться в Париже 21–22 ноября советом «Международной программы развития коммуникации». В нынешнем виде доклад Азуле дискредитирует ЮНЕСКО и отражает её политическую ангажированность, отмечается в заявлении Первого канала.