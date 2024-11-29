Буэнос-Айрес, 29 ноября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Круизный лайнер SH DIANA с 170 пассажирами, в том числе российскими гражданами, на борту застрял по дороге в Антарктиду. Россияне, находящиеся на судне, устроили голодовку, о чём в пятницу, 29 ноября, сообщил Telegram-канал SHOT.

Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

По его данным, по пути в Антарктиду у лайнера возникли неполадки с двигателем, из-за этого круизной компании пришлось отменить рейс. Сейчас судно идёт со скоростью 6 узлов (11 км/ч) к городу Ушуайя на юге Аргентины. Оно должно прибыть туда в субботу. Затем на борт поднимутся инженеры, чтобы устранить неполадку перед его следующим рейсом 3 декабря.

Цена путешествия варьируется от 972 тыс. до 1,389 млн руб. Находящиеся на борту туристы из России потребовали у компании возмещения стоимости тура, за чем последовал отказ, из-за чего россияне объявили голодовку. В ответ на это генеральный директор компании SH DIANА Андреа Зито заявил, что предложение, сделанное пассажирам, значительно превышает установленное законом требование. Россияне намерены добиваться возмещения стоимости путёвок в суде.

Как передавало ИА Регнум 7 ноября, от 500 до 600 россиян застряли на борту круизного лайнера «Спектр морей», который не мог покинуть японский порт Иокогама из-за неисправности. Они не могли сойти с него из-за отсутствия виз. Многие туристы из-за задержки лишились своих авиабилетов. Они не успели попасть на рейсы, забронированные на 9 и 10 ноября. Перевозчик пообещал вернуть деньги за круиз и частично компенсировать расходы. После ремонта 8 ноября судно взяло курс на Шанхай.