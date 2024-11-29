Симферополь, 29 ноября, 2024, 11:08 — ИА Регнум. В Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.

Пресс-служба Верховного суда Крыма.

Украинец признан виновным по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Установлено, что мужчина, проживая в Ялте, собирал данные об оружии и военной технике российской армии. Собранную информацию он передавал в Киев.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября на территории Центрального федерального округа был задержан гражданин России 2003 года рождения, который сотрудничал с украинской военной разведкой, собирая данные о российском оборонном заводе. Против него возбудили уголовное дело о госизмене.

По версии следствия, молодой человек передавал украинским кураторам видеоматириалы и фотографии предприятия. За это кураторы обещали россиянину денежное вознаграждение.