Москва, 29 ноября, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Уроженец Таджикистана приехал в бордель, располагающийся в одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы. Мужчине не понравились предлагаемые услуги и работницы заведения, он потребовал вернуть ему деньги. Одна из женщин ударила мигранта в грудь ножом за отказ от услуг. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Artem Labunsky/unsplash

25 ноября в отдел полиции по району Люблино обратился 22-летний уроженец Таджикистана Зокирхон Ш.. Мужчина рассказал оперативникам, что стал жертвой преступления. По словам потерпевшего, он договорился о встрече с девушками, которые оказывают интимные услуги за деньги. Зокирхон приехал по оговоренному адресу в одну из квартир на улице Таганрогской, где его встретили три девушки.

«Потерпевший зашёл в квартиру и сразу оплатил 2500 рублей за предстоящие услуги интимного характера. Однако, присмотревшись к девушкам получше, Зокирхон передумал оставаться и отказался от интимных услуг. Мужчина потребовал вернуть ему деньги, но секс-работницы отказались. На этом фоне между потерпевшим и девушками произошёл словесный конфликт. В ходе спора одна из проституток выхватила нож и ударила им Зокирхона в область грудной клетки, под ребро с левой стороны», — рассказал собеседник.

На место была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие медики осмотрели Зокирхона и оказали ему первую помощь. Рана оказалась неглубокой, от госпитализации мужчина отказался. В настоящий момент по факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве нелегальные мигранты устроили массовую драку с поножовщиной из-за проституток, которые тоже оказались нелегальными мигрантками.