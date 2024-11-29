Москва, 29 ноября, 2024, 10:54 — ИА Регнум. В декабре 2024 года в России вступит в силу ряд новых законов. Список опубликован 29 ноября на сайте Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

С 1 декабря правительство РФ сможет устанавливать виды водных биоресурсов и объёмы их добычи в местах действия международных договоров. Сделать это можно будет при отсутствии решений межгосударственных органов, предусмотренных международными договорами.

Также изменятся лицензионные требования к операторам связи, обеспечивающим доступ в интернет. Их обяжут соблюдать схему пропуска трафика через техсредства противодействия угрозам. При несоблюдении лицензия будет аннулирована.

Участники спецоперации, имеющие долги, не будут платить исполнительский сбор в размере 7% от взысканной суммы либо от стоимости имущества. Уже вынесенные постановления о взыскании отменят. Также будут списаны просроченные кредиты до 10 млн рублей для ряда участников СВО и их супругов, если контракт с Минобороны РФ был заключён с 1 декабря 2024 года.

С 4 декабря начнёт действовать запрет на пропаганду осознанного отказа от деторождения. Штрафы за нарушение составят до 5 млн рублей. С того же дня упростят процедуру регистрации машино-мест — у владельца доли в праве общей собственности на паркинг будет возможность выделить своё место в отдельный объект недвижимости без согласия других собственников.

С 10 декабря посредники не смогут организовывать и принимать экзамены у мигрантов. Сертификат о владении языком будет выдаваться только в госучреждениях из специального перечня.

С 20 декабря осуждённые, находящиеся в СИЗО, получат право на свидания. Его можно будет провести с письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

Начнут применяться правовые основы для развития промышленного дизайна. Будет введено понятие «организация сектора промышленного дизайна». Закон будет регулировать работу и инжиниринговые услуги в данной сфере.

Наконец, с 30 декабря при проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы смогут требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. О подозрительных операциях необходимо будет информировать Росфинмониторинг.

Как сообщало ИА Регнум 26 ноября, Госдума ввела штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Согласно нововведениям, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 до 15 тыс., организациям — от 15 до 30 тыс. рублей.

23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Новые нормы запретят усыновление гражданами Германии, Великобритании, Италии, Испании, Канады и ещё десяти стран.