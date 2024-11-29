Здание кафе Dune в Махачкале полностью охватило огнём
Здание кафе Dune в Махачкале полностью охватило огнём, площадь пожара 500 кв. м
Махачкала, 29 ноября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Махачкале загорелось кафе Dune на улице Каммаева, площадь пожара составила 500 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Сообщение о пожаре поступило в 09:05 мск.
«По уточнённой информации, здание полностью охвачено огнём, площадь пожара — 500 кв. м», — сообщили в ведомстве.
В тушении пожара участвуют более 80 специалистов.
Как сообщало ИА Регнум, в начале октября в Бутырском районе Москвы вспыхнул пожар, распространившийся на семь расположенных рядом кафе. В здании находилось несколько газовых баллонов. Сначала загорелось одно заведение, затем пламя охватило ещё шесть соседних.
В Уфе 28 ноября вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. К борьбе с огнём привлекли более 50 специалистов МЧС.