Будапешт, 29 ноября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западу следует серьёзно отнестись к запуску Россией баллистической ракеты «Орешник» и не воспринимать это как просто уловку президента России Владимира Путина. Такое мнение он выразил в пятницу, 29 ноября, в эфире радиостанции Kossuth.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

По его словам, демонстрация российской баллистической ракеты вынудила западных политиков задуматься. Он также выразил надежду на то, что впредь Западная Европа будет предусмотрительнее.

«Вчера вечером российский президент обратился по телевизору к гражданам и ясно сказал, что они считают себя вправе объявлять военными целями те страны, которые дают такое (дальнобойное. — Прим. ред.) оружие Украине. Это не коммуникационная уловка. Когда такая страна, как Россия, <…> что-то говорит по этой теме, это именно так и надо воспринимать», — призвал венгерский политик.

По его словам, на Западе политика на 80% состоит из разговоров и только на 20% — из действий, тогда как в России всё иначе.

«В вопросах войны многие европейские политики «легко разражаются тирадами», будто это всего лишь внутриполитическая словесная борьба. В России, если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия. <…> Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, её изменили! И у этого будут последствия», — подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер также отметил, что до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе Европе необходимо действовать очень осмотрительно, в противном случае последствия могут быть очень опасны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провела 21 ноября испытания новейшего баллистического ракетного комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день Путин отметил, что РФ продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.

Говоря о характеристиках нового снаряда, российский лидер отметил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам Путина, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Глава государства уточнил, что производство ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство всех стран НАТО. В будущем году его планируется увеличить на 25–30%.