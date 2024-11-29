Москва, 29 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. В России началось голосование по вопросу о том, какое изображение будет размещено на купюре в ₽1 тыс. нового образца. Соответствующая информация была размещена 29 ноября на сайте Центробанка.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Каждый участник голосования может выбрать только один объект. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке многоплановой композиции банкноты», — сказано в сообщении регулятора.

Среди объектов, изображения которых могут оказаться на банкноте, — главный корпус Казанского федерального университета, Жигулёвская ГЭС, музей истории Оренбурга, памятник Салавату Юлаеву и многие другие.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Банк России проинформировал о планах провести дискуссию на тему выбора символа для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Обсуждение консультативного совета ЦБ РФ было назначено на 28 ноября. На состоявшемся заседании глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что за дизайн купюры будут голосовать российские граждане.

Необходимость изменить внешний вид банкноты чиновник объяснила потребностью россиян в объединяющих их национальных символах.