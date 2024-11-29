Туапсе, Краснодарский край, 29 ноября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили все беспилотники над Туапсе. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Евгений Биятов/РИА Новости

Уточняется, что в ночь на 29 ноября российские средства ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на регион.

«Беспилотная опасность» была объявлена в Туапсе. Все цели были сбиты», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

По предварительной информации ЕДДС, в результате этого никто не пострадал и нет повреждений.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 ноября силы ПВО ВС России уничтожили и перехватили 47 украинских дронов над территорией шести регионов. Восемь из них сбили над Кубанью, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, и ещё один — над Крымом.

Вечером 28 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом над Губкинским городским округом беспилотнике украинских формирований. По его словам, в результате этого была повреждена газовая труба в селе Скородное и началось возгорание, после чего подача газа была перекрыта.