Пхеньян, 29 ноября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Партнёрский договор России с КНДР призван снизить риск рецидива войны. Об этом 29 ноября заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Договор призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе. Снизить риск рецидива войны на полуострове», — отметил Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.

Документ также закладывает основу для построения обновлённой евразийской системы безопасности.

Ключевую роль в укреплении российско-корейских отношений играет доверительное взаимодействие глав двух государств, подчеркнул глава оборонного ведомства РФ. Россию и КНДР он назвал добрыми соседями и давними друзьями.

Белоусов также поздравил коллегу с назначением на должность главы военного ведомства КНДР, состоявшимся в октябре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Белоусов прибыл в КНДР для проведения встреч с военно-политическим руководством страны. Запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики.

В июне президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве. Российский лидер отметил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США и ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе по украинскому конфликту.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее пояснил, что документ подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, включая сферу безопасности.