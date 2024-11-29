Курск, 29 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Пиротехники обезвредили 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS в Курской области. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.

РИА Новости

«Специалисты МЧС России продолжают очищать территорию региона от взрывоопасных предметов», — указано в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что при невозможности извлечь боеприпас он уничтожается на месте. Для этого специалисты устанавливают заряд дистанционно.

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Всего с начала августа в регионе обезврежено более 1480 взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА Регнум 24 ноября, в лесу приграничного района Курской области были обезврежены более 50 суббоеприпасов кассетной ракеты HIMARS. Сводный отряд специалистов МЧС, обследовав около 5 тыс. квадратных метров, также обнаружил сброшенное вражеским беспилотником взрывное устройство.

26 ноября стало известно, что украинские войска за последние три дня дважды нанесли удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Курской области. В результате этого есть пострадавшие среди российских военнослужащих.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту гибели двух мирных жителей после ударов 23 ноября тремя снарядами по поселению Большое Жирово. В ходе предварительного следствия правоохранителям предстоит установить всех участвовавших в атаке украинских бойцов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре РФ понесут заслуженное наказание.