Токио, 29 ноября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Токио намерен решить территориальную проблему с Россией и заключить мирный договор. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая с программной речью перед парламентом.

KIYOSHI OTA/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — отметил он.

Тем самым он повторил формулировку, которую уже озвучивал в октябре. Тогда Исиба констатировал, что намерен добиваться подписания мирного договора с Россией, но не собирается при этом отказываться от антироссийских санкций.

Япония во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии. Война СССР с Японией началась 9 августа 1945 года. 16 августа Квантунская армия капитулировала, 2 сентября японский министр иностранных дел Мамору Сигэмицу подписал акт о капитуляции. СССР не подписывал мирный договор ни с Японией, ни с нацистской Германией.

После окончания Второй Мировой войны в состав СССР вошли все Курильские острова, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Позже Япония начала настаивать на подписании мирного договора. В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва окончательно прекращает обсуждение вопроса мирного договора в связи с введением Токио односторонних антироссийских санкций после начала СВО на Украине.