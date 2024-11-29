Москва, 29 ноября, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Три футбольных поля с подогревом обустроены в ходе реконструкции стадиона «Локомотив» на юго-востоке Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, стадион станет новой точкой притяжения для жителей округа.

mos.ru На московском стадионе «Локомотив» обустроили футбольные поля с подогревом

«В этом году реализуем масштабный проект — подарим новую жизнь спортивному стадиону «Локомотив», на поле которого в советские годы играли ведущие футбольные клубы страны, проводились любительские турниры», — сообщил Пётр Бирюков. Он отметил, что спортивный объект восстанавливается по просьбам москвичей.

mos.ru На московском стадионе «Локомотив» обустроили футбольные поля с подогревом

Арена была создана в довоенные годы, с тех пор было утрачено футбольное поле, сильно обветшали трибуны, здания пришли в аварийном состояние. В 2015 году спортивное сооружение законсервировали. В 2023 году стадион перешёл в собственность города, после чего было принято решение о проведении его комплексной реконструкции. Стадиону решено вернуть спортивную функцию, в результате он станет новой точкой притяжения для жителей округа.

mos.ru На московском стадионе «Локомотив» обустроили футбольные поля с подогревом

По словам заместителя мэра Москвы, сохранившиеся на территории стадиона здания капитально отремонтируют, в них будут располагаться административно-бытовой комплекс, раздевалки и туалет. «В рамках проекта обустроили одно большое футбольное поле площадью более 7,2 тыс. квадратных метров и два тренировочных площадью 540 квадратных метров каждое. Все поля с подогревом, поэтому комфортно тренироваться на них можно в любое время года», — рассказал Пётр Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства Москвы пояснил, что для финишного покрытия использовали искусственную траву, неприхотливую в уходе и эксплуатации. Рядом с большим футбольным полем сделали трибуну для 1,2 тыс. зрителей, установили спортивное табло, смонтировали новую систему освещения.

mos.ru На московском стадионе «Локомотив» обустроили футбольные поля с подогревом

Вокруг футбольных полей появилась дорожка для бега, а рядом обустроили спортивную площадку с тренажёрами и зоной воркаут, сообщил Пётр Бирюков.