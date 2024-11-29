Сеул, 29 ноября, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Военные самолёты России и Китая якобы без оповещения заходили в опознавательную зону действия противовоздушной обороны Южной Кореи. Об этом 29 ноября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Пять китайских и шесть российских военных самолётов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи», — говорится в сообщении.

Утверждается, что это якобы произошло без предварительного уведомления Сеула. В связи с этим южнокорейские военные подняли в воздух свои истребители.

В России ранее уточняли, что Южная Корея установила опознавательную зону ПВО в одностороннем порядке и потому это не создаёт правовых обязательств для других стран. Несмотря на это, Сеул требует уведомлять о пролёте воздушных судов в этом районе и обычно поднимает в воздух свою авиацию, даже если южнокорейское воздушное пространство не нарушено.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД России Андрей Руденко 24 ноября заявил, что коллективный Запад пытается вовлечь Сеул в «накачку оружием» киевского режима и сделать власти Южной Кореи сообщником преступлений его главы Владимира Зеленского. Он также призвал Сеул руководствоваться долгосрочными национальными интересами, а не навязанными извне «сиюминутными конъюнктурными соображениями».

Телеканал SBS 28 ноября сообщил, что Южная Корея отказалась поставлять Украине оружие даже за деньги. Отмечалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе визита в Сеул выразил желание закупить корейское оружие, в том числе «ракету класса «земля — воздух» средней дальности «Чхонгун».