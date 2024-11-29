Москва, 29 ноября, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Крупнейшие производители молочной продукции договорились о снижении цен на социально значимые товары — молоко и сливочное масло — после проведения переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации «Известий», этого удастся добиться с помощью дисконтов и акций, что позволит снизить цены на указанные продукты питания от 10 до 15% в зависимости от продукции. Эту информацию подтвердили изданию такие крупные поставщики молочной продукции, как «Молвест» (бренд «Вкуснотеево»), «ЭкоНива» (одноименный бренд), «Ренна» («Коровка из Кореновки», «Алексеевское») и др.

«Наша договорённость заключается в том, что мы выделим несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоёв населения — пенсионеров, малообеспеченных граждан и т.д.», — заявил изданию гендиректор «Молвеста» Анатолий Лосев.

Он уточнил, что такими товарами станут молоко в недорогой упаковке 2,5% жирности (снижение цен на 10%) и масло «Крестьянское» 72% жирности (7–10%), также производитель попросил торговые сети снизить наценку примерно на 5%.

В компании «Ренна» отметили, что промоакции будут распространятся на широкий ассортимент продукции в наиболее крупных российских торговых сетях и их планируется начать перед новогодними праздниками.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что крупные производители молока вернули цены на свою продукцию на прежний уровень после начала проверки причин его подорожания. По данным надзорного ведомства, повышение цен было необоснованным.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артём Белов 5 ноября заявил, что в России по итогам года ожидается рост спроса на большинство видов молочной продукции на 5% по сравнению с 2023 годом. По его словам, меньший спрос только на сырные продукты и кефир, а продажи остальных категорий товаров увеличиваются.

К середине октября в России цены на сливочное масло с начала года в среднем выросли на 20%. Как заявил ИА Регнум гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий, это связано с ростом цен на производство этого продукта. По его словам, цены на молоко в то время увеличились до исторического максимума.