Вашингтон, 29 ноября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ускорили процесс производства плутониевых сердечников, используемых в качестве запала для приведения в действие ядерного оружия. Это 29 ноября следует из доклада «Росконгресса».

Иван Шилов ИА Регнум

«Для будущего обновления ядерного оружия с использованием новых компонентов Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA. — Прим. ред.) ускоряет производство плутониевых сердечников», — привело выдержку из документа «РИА Новости».

Отмечается, что эти компоненты являются центральной частью ядерного заряда, так как служат запалом для приведения в действие этого вида оружия, которое без них невозможно произвести. При этом США фактически не создавали такие сердечники с конца 1980-х годов.

Для этого NNSA занимается наращиванием мощностей для переработки плутония и производства этих сердечников, чтобы к 2030 году выпускать их в количестве не менее 80 единиц ежегодно. Организация предлагает для этого провести рекапитализацию мощностей на двух имеющихся у США площадках: объекте Саванна-Ривер в Южной Каролине и в Национальной лаборатории Лос-Аламос в Нью-Мексико.

По информации «Росконгресса», до 2049 года США намерены потратить на модернизацию ядерного оружия 138 млрд долларов, что фактически означает начало гонки вооружений. Также ещё 500 млрд долларов должно быть потрачено на управление запасами ядерного оружия, включая демонтаж и утилизацию компонентов снятых с вооружения боеголовок, исследования, разработки, испытания и оценки, на другую оружейную деятельность и на инфраструктурные операции.

Реализацией этой программы по модернизации ядерного оружия занимаются более 67 тыс. сотрудников, число которых за последние пять лет выросло на 70%. При этом средний возраст американского ядерного оружия по состоянию на 2020 год составил 27,5 года, что является наиболее высоким показателем за всю историю отчётности по ядерным силам США. Более свежей информации нет.

По состоянию на сентябрь 2023 года у США было в наличии 3748 ядерных боеголовок.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 26 ноября заявил, что его шутка о безумном решении действующего президента США Джо Байдена перед уходом из Белого дома погубить как можно больше людей становится реальностью. Таким образом политик прокомментировал обсуждение в США вопроса о передаче ядерного оружия Киеву, который ведёт вооружённый конфликт с крупнейшей ядерной державой.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Вооружённых сил России Сергей Каракаев 27 ноября заявил, что его подчинённые сдерживают крупномасштабную агрессию против РФ и её союзников без применения ядерного оружия. Он уточнил, что на данный момент в состав РВСН ввели ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард», а также вводят к постановке на боевое дежурство новейший ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с жидкостной тяжёлой ракетой.

Аналитический центр Strategic Culture 28 ноября сообщил, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» способен наносить удары такой мощности, сравнимой с ядерным оружием малой и средней мощности, что это изменило расстановку сил в мире. Уточнялось, что в случае запуска этого вида оружия с Дальнего Востока оно сможет достичь большинства регионов США.