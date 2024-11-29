Пхеньян, 29 ноября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в КНДР для проведения встреч с военно-политическим руководством страны. Об этом 29 ноября сообщили в российском оборонном ведомстве.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Министр обороны России Андрей Белоусов

«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — проинформировали в Минобороны.

Уточняется, что в международном аэропорту Пхеньяна Сунан прошла церемония официальной встречи делегации РФ с участием роты почётного караула Корейской народной армии. Белоусова у трапа самолёта встретил его коллега из КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932291" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в КНДР

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве. Российский лидер отметил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США и ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе по украинскому конфликту.

Пресс-секретарь российского лидера позднее пояснил, что документ подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, включая в сфере безопасности.

Спецпомощник американского президента и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рэпп-Хупер 22 ноября заявила, что усиливающееся сотрудничество между Россией и КНДР в будущем станет «серьёзным вызовом» для США.