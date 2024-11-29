* — организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России

Луганск, 29 ноября, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили три опорных пункта и свыше 20 боевиков украинского националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) у села Копанки в Харьковской области. Об этом 29 ноября сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам Марочко, в ходе продвижения подразделения армии России нанесли мощный удар по флангу украинских формирований у населённого пункта Копанки.

«В результате огневого поражения уничтожены три опорных пункта и ликвидировано более 20 боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады вооружённых формирований Украины «Азов», — привёл его слова ТАСС.

Эксперт уточнил, что во время наступательных действий у Копанок российская армия заняла более выгодные рубежи и позиции, улучшила тактическое положение юго-западнее населённого пункта и увеличила зону контроля на этом участке линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября группа десантников украинских войск сдала свой ДОТ (долговременную огневую точку) у населённого пункта Копанки в Харьковской области. Позднее стало известно, что это бойцы 77-й аэромобильной бригады.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября заявил, что армия России постепенно будет занимать новые позиции на фронте в зоне проведения СВО. Глава государства подчеркнул, сейчас российские военные уверенно наступают практически на всём протяжении линии боевого соприкосновения.