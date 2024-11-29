Москва, 29 ноября, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за ночь 29 ноября уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников в небе над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Самая массированная атака ВСУ пришлась на Ростовскую область — в небе над регионом было сбито 29 дронов.

Над Краснодарским краем силам ПВО удалось уничтожить восемь беспилотников. По три БПЛА было сбито на территории Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Ещё один украинский дрон был обезврежен в небе над Республикой Крым.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Губкинским городским округом. Обломками сбитого дрона перебило газовую трубу в селе Скородное. Началось возгорание. Подача газа была перекрыта.

В ночь на 28 ноября российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в двух районах Краснодарского края. В хуторе Чигрина Красноармейского района обломками украинского БПЛА был повреждён дом. По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, никто не пострадал.