Россия использует все имеющиеся средства поражения, чтобы не допустить передачи киевскому режиму ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан и саммита ОДКБ 28 ноября. Напомнив, что в своё время Украина была очень высокотехнологичной, глава государства подчеркнул, что сейчас её способностей хватит лишь на создание так называемой «грязной бомбы», состоящей из отходов с атомных электростанций. Но и в этом случае Путин пообещал ответ, «абсолютно адекватный угрозам Российской Федерации». Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1009-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Владимир Путин

Материал о том, что ряд американских и европейских чиновников выдвигает идею вернуть Киеву ядерное оружие и разместить на Украине арсенал других вооружений США, опубликовала газета The New York Times 22 ноября. А 27 ноября, ссылаясь на источники в разведслужбах США, агентство Reuters отмечало, что разрешение Вашингтона наносить удары американским дальнобойным вооружением по территории России не повышает риска ядерной эскалации. Отмечалось при этом, что на результаты анализа не повлияло и применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении.

Отвечая на вопрос ТАСС 28 ноября, российский лидер отметил, что такие заявления «могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают и не чувствуют на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом».

По словам Путина, передача Украине ядерного оружия будет нарушением всех обязательств в области нераспространения средств массового поражения.

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