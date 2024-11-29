Вашингтон, 29 ноября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Своими действиями на поле боя и в политическом пространстве Россия заставила Запад играть по её правилам, вынудив исходить из российских предпосылок в ущерб собственной стратегии. Об этом 28 ноября заявил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Россия, Запад

«Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлёвского поколения, которая позволит России победить в реальном мире», — приводит телеканал цитату из доклада Института изучения войны (ISW).

Соавтор этого доклада Карина Степаненко пояснила, что стратегия представляет собой возрождение советской концепции «рефлексивного контроля». Посредством этой тактики государство навязывает своему противнику ложный набор вариантов выбора, заставляя его принимать решения, противоречащие своим же собственным интересам.

В качестве примера результатов такого подхода авторы привели разгоревшиеся на Западе дискуссии по вопросу передачи вооружений Украине. Принимая решение, западные союзники Киева постоянно вынуждены учитывать возможную реакцию Москвы и, опасаясь её ответа, придерживаться политики самосдерживания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.

21 ноября Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник». Путин сообщил, что это стало ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям.

Путин заявил, что нанесение ударов западными ракетами по территории России является прямым вовлечением стран Запада в конфликт на Украине. Президент РФ добавил, что риски новых ударов западным оружием по российской территории есть, но на это обязательно будет ответ.