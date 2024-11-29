Лондон, 29 ноября, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Британский политик, бывший премьер-министр Борис Джонсон признал, что Запад вовлечён в прокси-конфликт с Россией и воюет против неё чужими руками. Об этом он заявил газете The Daily Telegraph.

Chatham House Борис Джонсон

«Мы ведём войну чужими руками, но не даём тем, чьими руками мы её ведем, возможности делать их дело. Позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», — сказал Джонсон.

Он добавил, что Британия несёт «моральную ответственность» за то, в каком положении оказалась Украина, так как Лондон подписывал Будапештский меморандум о гарантиях её безопасности, создав условия для отказа Киева от ядерного оружия. Великобритания и США, по сути, лишили украинцев ядерного оружия, которое они могли бы использовать сегодня, заключил Джонсон.

Политик заявил, что западные страны не должны отправлять своих военных на Украину, по его мнению, в зоне конфликта нужно «разместить многонациональные европейские силы», которые будут патрулировать границу и помогать украинцам.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ не стоило вторгаться в Курскую область, заявил 28 ноября пленный британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон. Он признал, что у Вооружённых сил России намного больше оружия и живой силы.

Российские военные в Курской области взяли Андерсона в плен и допросили. Он рассказал, что подал заявку на вступление в ряды иностранного легиона ВСУ после того, как его отец попал в тюрьму, а сам он «лишился всего». Наёмник утверждает, что терять ему было нечего, и он решился на такой шаг.

Страны НАТО уже вступили в войну с Россией. Такое мнение высказал 27 ноября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.