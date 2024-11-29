Астана, 29 ноября, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Изъятие Германией активов «Роснефти» Россия считает неприемлемым, при том что сама российская компания готова к переговорам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным

Российский лидер указал, что Россия и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос продажи доли «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Шведте — PCK Schwedt, с поставками Казахстаном нефти на НПЗ для переработки.

«Всё возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, — применение в отношении российской компании «Роснефть» неправовых методов со стороны правительства федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности, отстранение от управления и так далее», — пояснил Путин и добавил, что всё можно решить с помощью переговоров.

Президент РФ уточнил, что компания «Роснефть» готова к переговорам как с немецкой стороной, так и с их партнёрами, а также с Казахстаном.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Германии 16 сентября 2022 года передало дочерние предприятия «Роснефти» — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Регулятор получил контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. На долю Rosneft Deutschland приходится 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, и это один из крупнейших НПЗ в Германии.

Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, решение о передаче немецких активов «Роснефти» под контроль Федерального сетевого агентства было нелёгким. Это, по словам канцлера ФРГ, необходимо для обеспечения безопасности производства нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте.