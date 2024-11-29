Вашингтон, 29 ноября, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Кит Келлог, которого избранный президентом США Дональд Трамп намерен назначить своим специальным посланником по вопросам Украины и России, столкнётся с практически невыполнимой миссией по урегулированию конфликта сторон. Такое предположение сделали авторы журнала Der Spiegel.

ИА Регнум Путин, Трамп

По мнению издания, Келлог вряд ли сможет достичь успеха, в том числе из-за громких обещаний, которые давал Трамп в ходе предвыборной кампании.

В статье отмечается, что среди республиканцев есть желание прекратить конфликт и перестать оказывать помощь Украине, но российский лидер Владимир Путин «пока не проявляет интереса к мирным переговорам», а ВС РФ успешно продвигаются в зоне спецоперации. Кроме того, громкие заявления Трампа о скором окончании конфликта ставят его в неловкое положение.

«С этой точки зрения Келлог сталкивается с невыполнимой задачей. Однако бывший генерал не является политическим игроком. Его позиция более сбалансирована, чем резкие заявления Трампа», — заключили авторы.

При этом Келлог обвинил президента Джо Байдена в том, что он не смог найти решение путём переговоров с Путиным. В то же время он предлагает меры безопасности, которые должны помешать России снова атаковать Украину после прекращения огня, говорится в тексте.

Как сообщило ИА Регнум, 80-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог — стереотипный республиканский ястреб, и позиция у него менялась по Украине в ходе конфликта, он «переобувался в воздухе», заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Летом 2024 года Келлог представил свой план о разделе Украины, создании демилитаризованной зоны по линии боевого соприкосновения и снятии части санкций с России, но без признания за РФ этих территориальных приобретений, добавил эксперт.

Политолог добавил, что у Келлога большой военный опыт, он ветеран холодной войны, успел повоевать ещё во Вьетнаме, в Афганистане. В 2016-м он был советником по нацбезопасности вице-президента США Майка Пенса.

27 ноября Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что должность спецпосланника по Украине в новой администрации США займёт Кит Келлог. По его словам, у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, включающая службу на крайне важных должностях в сфере нацбезопасности.

10 ноября Келлог заявил, что в отношениях новой администрации Дональда Трампа с Россией диалог и договорённости будут более эффективными, чем санкции. Всё начинается с личных отношений, и их нужно выбирать в первую очередь, сказал он.