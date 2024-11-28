Белград, 29 ноября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Состоянием бомбоубежищ в свете потенциальной ядерной угрозы озаботился президент Сербии Александр Вучич. Об этом политик заявил 28 ноября в эфире TV Pink.

Александр Вучич

«Первые отчёты, которые я получил от наших муниципальных служб, и доклад нашей армии в связи с бомбоубежищами и тем, сколько людей мы могли бы в любой момент принять в убежища, которые могут выдержать и ядерный удар, — удручающие, и мы должны в кратчайшие возможные сроки сделать большую работу», — констатировал сербский лидер.

По словам Вучича, Сербия не готова к ядерному конфликту, располагает всего 257 тысячами мест в убежищах, их инфраструктуру нужно обновить, чтобы достигнуть числа в 1,5 миллиона мест в них при населении страны около семи миллионов человек.

По мнению Вучича, происходящее чем дальше, тем больше будет выходить из-под контроля. Президент Сербии заявил, что опасается ещё большего нарастания проблем и конфликта ещё больших масштабов, чем сейчас.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Сербии Вучич, лишь те, кто не знает президента России Владимира Путина, или попросту «ненормальные» считают блефом его слова о том, что он применит всё имеющееся оружие для защиты страны.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.