Тель-Авив, Израиль, 29 ноября, 2024, 01:13 — ИА Регнум. ЦАХАЛ получила приказ готовиться к полномасштабной войне на случай, если перемирие будет прервано ливанским движением «Хезболла». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала News 14.

@alishoeib1970 Израильский танк на территории Ливана

Израильский политик уточнил, что речь идёт не об окончании войны, а лишь о прекращении огня, которое может продлиться недолго. Нетаньяху заявил, что дал «отмашку» военным начать «полномасштабную войну» в случае серьёзного нарушения перемирия.

Как сообщало ИА Регнум, Россия позитивно оценивает заключение соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем, 27 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, теперь необходимо, чтобы ливанская армия заняла те районы, которые было предписано, а Израиль начал поэтапный вывод своих войск с территории Ливана.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу 27 ноября в 11:00 мск. Документ предусматривает вывод израильских войск из сопредельной республики в течение 60 дней. Стороны также одобрили создание комитета по наблюдению за выполнением резолюции Совбеза ООН, в который вошли США, Франция и Великобритания.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал соглашение исторической ошибкой. Он считает, что оно не поможет вернуться на родину жителям северных районов Израиля, покинувшим свои дома из-за обстрелов с ливанской территории. По его мнению, ливанская армия не сможет заставить движение «Хезболла» прекратить удары по израильской земле.