Москва, 29 ноября, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами вновь обратился к бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с извинениями за ситуацию, которая случилась ещё в 2007 году, немецкий политик вспоминает о ней по сей день. Трансляцию пресс-конференции российского лидера вёл телеканал «Россия 24».

Кадр из видео Ангела Меркель и Владимир Путин с собакой

Речь идёт о встрече Путина и Меркель в летней резиденции российского лидера в Сочи. В момент их разговора в комнату вошла любимая собака президента — лабрадор Конни. Она несколько раз подходила к канцлеру, стояла возле неё.

Позже выяснилось, что Меркель панически боится собак, в детстве её укусил пёс. Владимир Путин пояснил, что не знал ничего об этом, и уже не раз приносил извинения за этот инцидент.

«Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринуждённую, приятную атмосферу», — пояснил российский лидер.

Он добавил, что пять лет жил в Германии и знает, что там добродушно относятся к домашним животным.

«Я позднее узнал, что она боится собак. Я сказал: «Ангела, извини, я не знал об этом». Вот она с настойчивостью, достойной лучшего применения, в книжке ещё об этом написала», — отметил Путин.

По словам президента, для него странно и неожиданно то, что Меркель написала об этом в своих мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954–2021».

«Я ещё раз к ней обращаюсь и говорю ей: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора», — акцентировал Владимир Путин.

Президент России пообещал, что если им когда ещё придётся увидеться с Меркель, собаку он на встречу не возьмёт.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в 2016 году в интервью немецкому изданию Bild заявил, что до инцидента в Бочаровом ручье в Сочи не знал, что Ангела Меркель боится собак.

В 2007 году в комнате в резиденции российского президента в Сочи, где проходили его переговоры с Ангелой Меркель, вошёл лабрадор Кони. Собака напугала канцлера ФРГ, Путину пришлось взять собаку на поводок и шлепнуть.