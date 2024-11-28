Санкт-Петербург, 28 ноября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Случай массового отравления произошёл в Санкт-Петербурге, госпитализирован 21 человек после посещения суши-бара. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба отделения Роспотребнадзора по городу.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Уточняется, что по состоянию на вечер 28 ноября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. Госпитализирован 21 человек, из них у 12 заболевших выявлена бактерия Salmonella в биологическом материале.

Все пострадавшие являются посетителями ресторана «Токио Сити», расположенного на улице Сизова, 9. Первые пострадавшие обратились к медикам с жалобами на ухудшение состояния и с симптомами кишечной инфекции в период с 24 по 25 ноября. Управлением организован комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

«Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда», — указано в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге 16 посетителей сетевого ресторана «Токио Сити» на проспекте Сизова госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции. При этом несколько месяцев назад в этом же заведении получили травмы двое детей.