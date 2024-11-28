Анкара, 28 ноября, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Власти Турции разрабатывают необходимые меры для разрешения ситуации с долларами старого образца. Об этом сообщили РБК в пресс-службе посольства РФ в республике.

Chromorange / Bilderbox / Global Look Press

Ситуация обострилась, когда в Турции перестали принимать старые долларовые купюры.

Отмечается, что на местных рынках появилось большое количество фальшивых банкнот номиналом 50 и 100 долларов. Это вызвало «обоснованную тревогу» у многих торговцев и в пунктах обмена валют.

«Турецкие власти принимают необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации», — заверили в посольстве.

На данный момент старые доллары попросту перестали принимать у туристов.

Как сообщало ИА Регнум, российским туристам, которые собираются отправиться за рубеж, рекомендуется заранее купить доллары нового образца, так как американскую валюту старого образца могут не принять, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Мурадян назвал нелогичным то, что в ряде стран отказываются принимать доллары старого образца, так как США не вывели их из оборота. Вашингтону следовало бы внести разъяснения по этому вопросу, но он этого не делает.

11 ноября МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков сообщил, что ряд банков и магазинов за рубежом стал отказываться принимать доллары, выпущенные до 2013 года. По его мнению, это происходит из-за страха принять фальшивые купюры, так как у банкнот старого образца меньше степеней защиты от подделки.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев в октябре сообщил, что американские и швейцарские банки ограничили приём старых купюр. Он предупредил, что на этот шаг могут пойти и в других странах, поэтому наличные не являются безопасным видом хранения сбережений. Чиновник предложил покупать золото вместо валюты.