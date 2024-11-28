Москва, 28 ноября, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Москва станет частью национального туристического маршрута «Золотое кольцо». Соответствующее соглашение заключили представители столицы с коллегами из Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей. Шесть субъектов РФ договорились о разработке нового сценария путешествий, проведении совместных исследований и информационных туров, обмене опытом между музеями, гостиницами, ресторанами и другими производителями туристских услуг.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

По итогам первого полугодия текущего года Владимирская, Ивановская и Костромская области вошли в топ-10 регионов, откуда туристы чаще всего приезжают в Москву. Вместе с тем более 40% москвичей в путешествиях по стране посещают города Золотого кольца. Национальный туристический маршрут расширит совместное предложение и увеличит обмен туристическими потоками потоками.

Мостуризм предложил туристический сервис Russpass в качестве платформы для продвижения маршрутов по регионам «Золотого кольца». Конструктор путешествий позволяет спланировать поездку в любой из городов России — от бронирования жилья до покупки билетов в музей. Сегодня в сервисе уже доступно более 13 тысяч предложений для туристов по всем шести регионам, подписавшим соглашение. Кроме того, в «Russpass-журнале» есть путеводитель по знаменитому маршруту.

Для тех, кто совмещает в одной поездке несколько городов, Мостуризм разрабатывает межрегиональные маршруты в рамках концепции «Москва +». Этой осенью проект «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку» стал финалистом IX всероссийской туристской премии.