Цюрих, Швейцария, 28 ноября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Сборная России не указана в списке участников жеребьёвки отборочного этапа чемпионата мира 2026 года по футболу, следует из релиза. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Жеребьёвку проведут 13 декабря в штаб‑квартире федерации в Цюрихе. Отборочный европейский турнир состоится с марта 2025 года по март 2026‑го.

В первую корзине будут находится Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания и Австрия.

Во вторую распределили Украину, Швецию, Турцию, Уэльс, Венгрию, Сербию, Польшу, Румынию, Грецию, Словакию, Чехию и Норвегию.

Третью группу для жеребьёвки составили Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина и Израиль.

В четвёртой корзине оказались Болгария, Люксембург, Белоруссия, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия и Литва.

Наконец, в пятую включили Молдавию, Мальту, Андорру, Гибралтар, Лихтенштейн и Сан‑Марино.

Отмечается, что впервые участие в турнире примут 48 национальных сборных.

Ранее, 19 ноября, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии «Матч ТВ» уточнил, что минимальный шанс на участие сборной в чемпионате мира остаётся. По его словам, количество команд в группах неравное, поэтому остаётся возможность доукомплектовать одну из групп. Переговоры на этот счёт продолжаются, подчеркнул генсек РФС.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Клубы из России не были допущены до еврокубков, а сборные — к отборочным турнирам чемпионатов Европы и мира.

В ноябре текущего года футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что сборная России в 2025 году может провести товарищеские матчи с несколькими национальными командами, включая Нигерию, Эквадор и Венесуэлу, а также, возможно, с Уругваем или Колумбией.

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо позднее отметил, что с Российским футбольным союзом уже достигнута предварительная договорённость о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран. Игра может состояться в ноябре 2025 года.